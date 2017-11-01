Среда, 1 Ноября 2017 года
05:49:01 МСК

«Мимо Трампа» — Госдеп США признал прямые переговоры с КНДР

Политика

«Нью-йоркский канал» продолжает функционировать

Нью-Йорк, США, 1 ноября 2017, 04:58 — REGNUM  Несмотря на воинственные заявления президента США Дональда Трампа, прямые переговоры между Соединенными штатами и Северной Кореей не прекращались ни на один день, передает Reuters.

По словам высокопоставленного чиновника Государственного департамента США Джозефа Юна, так называемый «нью-йоркский канал» связи с дипломатами КНДР по линии ООН «не претерпел никаких ограничений».

Представитель Госдепа отметил, что «предпочтительным конечным пунктом (переговоров) является не война, а какое-то дипломатическое урегулирование», в связи с чем его ведомство и далее продолжит находиться в тесном контакте с северокорейкими дипломатами.

Напомним, 19 сентября президент США Дональд Трампс трибуны Генассамблеи ООН заявил о готовности «полностью уничтожить» Северную Корею.

Позднее Трамп подверг критике госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который «тратит свое время на переговоры с Little Rocket Man (имелся в виду глава Северной Кореи Ким Чен Ын — прим. ИА REGNUM )».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не будет посещать демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить