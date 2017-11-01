«Мимо Трампа» — Госдеп США признал прямые переговоры с КНДР

Нью-Йорк, США, , 04:58 — REGNUM Несмотря на воинственные заявления президента США Дональда Трампа, прямые переговоры между Соединенными штатами и Северной Кореей не прекращались ни на один день, передает Reuters.

По словам высокопоставленного чиновника Государственного департамента США Джозефа Юна, так называемый «нью-йоркский канал» связи с дипломатами КНДР по линии ООН «не претерпел никаких ограничений».

Представитель Госдепа отметил, что «предпочтительным конечным пунктом (переговоров) является не война, а какое-то дипломатическое урегулирование», в связи с чем его ведомство и далее продолжит находиться в тесном контакте с северокорейкими дипломатами.

Напомним, 19 сентября президент США Дональд Трампс трибуны Генассамблеи ООН заявил о готовности «полностью уничтожить» Северную Корею.

Позднее Трамп подверг критике госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который «тратит свое время на переговоры с Little Rocket Man (имелся в виду глава Северной Кореи Ким Чен Ын — прим. ИА REGNUM )».

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