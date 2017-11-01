Полиция ищет связь инцидента в Нью-Йорке с международным терроризмом

Вашингтон, , 04:24 — REGNUM Теракт — не единственная, но вероятная версия наезда на людей на Манхэттене (Нью-Йорк). Не исключено, что виновник акции связан с террористическими организациями, со ссылкой на источники в полиции передает CNN.

Напомним, 31 октября в Нью-Йорке автофургон заехал на велосипедную дорожку, водитель направил машину на людей. В результате восемь человек погибли, 15 получили ранения.

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После акции водитель предпринял попытку к бегству, но полицейские обезвредили его. Он получил ранение в ногу и был задержан.

В ходе расследования была установлена личность подозреваемого, который оказался жителем штата Флорида, выходцем из Узбекистана Сайфулло Саиповым. Полиция квалифицировала его действия как теракт.

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После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что людей погубил очередной ненормальный. Позже он разместил в социальной сети твит с призывом не допустить проникновение в США террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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