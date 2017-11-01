НАК не исключает версию подрыва газопровода в Крыму

Алушта, Крым, , 03:36 — REGNUM Одной из версий повреждения газопровода рядом с городом Алушта (Крым) является намеренный подрыв, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

Повреждение газопровода зафиксировано 31 октября в 20:00 мск. В это же время прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП.

«При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — сообщили в НАК.

Началось расследование, ведется поиск лиц, которые причастны к случившемуся.

«При этом прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии», — уточнили в комитете.

Напомним, в 2015 году территория Крыма осталась без электричества в результате подрыва ЛЭП украинскими диверсантами. К повреждению опор ЛЭП причастен Меджлис крымско-татарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что граничащие с Крымом украинские территории «превратились в рассадник экстремизма и терроризма».

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