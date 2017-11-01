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Лондон: Переговоры по Brexit продолжатся 7 ноября

Политика

Дэвид Дэвис намерен «интенсифицировать» переговоры

Лондон, 1 ноября 2017, 02:17 — REGNUM  Министр британского правительства по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис сообщил парламентариям дату продолжения переговоров по Brexit с еврочиновниками в Брюсселе, передает Reuters.

По словам Дэвиса, очередной раунд «забуксовавших» переговоров состоится на следующей неделе и уже назначен на 7 ноября.

Министр также сообщил, что намерен «интенсифицировать» переговоры и преодолеть разногласия по ключевым вопросам, в том числе по вопросу денежной компенсации Великобритании странам ЕС за выход из блока.

Правительство надеется, что к саммиту стран ЕС в декабре стороны уже быдыт иметь определенность по ключевым вопросам и приступят к формированию соглашения о свободной торговле между суверенной Великобританией и Евросоюзом.

Напомним, переговоры Лондона и Брюсселя по выходу Великобритании из Евросоюза официально стартовали в марте 2017 года и должны завершиться к марту 2019 года.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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