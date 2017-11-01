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Северная Ирландия срывает срок ультиматума по формированию правительства

Политика

Политический кризис в Северной Ирландии продолжается

Белфаст, Великобритания, 1 ноября 2017, 02:05 — REGNUM  Политические партии Северной Ирландии так и не смогли договориться по вопросу о формировании регионального правительства, несмотря на продление ультиматума со стороны правительства Великобритании, передает Reuters.

Переговоры между националистами «Шинн Фейн» и юнионистами (DUP) продолжались в течение всего дня 31 октября, однако так и не привели к ощутимым результатам.

Политики обеих партий заявляют о намерении продолжить переговоры 1 ноября. Позиция Лондона, уже продлявшего срок ультиматума для формирования правительства Северной Ирландии, еще не известна.

Напомним, в настоящий момент из-за противоречий между юнионистами и националистами из «Шинн Фейн» в парламенте Северной Ирландии британская провинция остается без правительства.

Политический кризис может привести к тому, что впервые за долгие годы определять важнейшие вопросы самоуправления Северной Ирландии будет Лондон.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября министр британского правительства по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир сообщил о решении Лондона продлить срок ультиматума, который истекал в тот же день. Срок ультиматума был продлен на 24 часа, которые к настоящему моменту истекли.

Читайте ранее в этом сюжете: Лондон продлил ультиматум Северной Ирландии на 24 часа

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Внутренняя политика Великобритании

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