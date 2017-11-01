Ли Кэцян Медведеву: «Ваш визит демонстрирует близость России и Китая»

Пекин, , 01:38 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и его российский коллега Дмитрий Медведев встретились 31 октября в Пекине, договорившись об укреплении сотрудничества и двусторонних связей, сообщает агентство «Синьхуа».

Медведев стал первым иностранным руководителем, посетившим Китай после проведения в стране XIX съезда Компартии.

«Это демонстрирует близость и высокий уровень китайско-российских отношений», — заявил Ли.

Китай готов расширить сотрудничество и обмены с Россией посредством воплощения в жизнь идей сотрудничества посредством регулярных встреч премьер-министров двух стран, а также иных механизмов, отметил Ли.

По его словам, Китай и дальше намерен, действуя в новых реалиях, углублять реформы и делиться возможностями развития с другими странами по всему миру.

Ли также рассказал Медведеву об итогах XIX съезда Компартии Китая, который прошел в конце октября.

Медведев, со своей стороны, поздравил Ли с успешным проведением съезда. Приветствуя российско-китайское всестороннее стратегической партнерство, назвав его «высочайшим» и «ориентированным в будущее», он также заявил, что Россия рассчитывает на совместные с Китаем действия, направленные на прогресс и сотрудничество.

Напомним, что Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев пробудет с государственным визитом в Пекин с 31 октября по 2 ноября, где вместе с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном проведут 22-ю Регулярную встречу глав правительств России и Китая 2 ноября. Была запланирована также встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

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