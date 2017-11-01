Си Цзиньпин посетил историческое место I съезда КПК

Шанхай, Китай, , 01:14 — REGNUM Председатель КНР и генеральный секретарь ЦК Компартии Китая вместе с другими партийными лидерами посетил историческое место в провинции Чжэцзян где прошел Первый съезд КПК, сообщает 31 октября агентство «Синьхуа».

Первый съезд Коммунистической партии Китая сначала прошел в районе французской концессии в Шанхае в июле 1921 года, но затем на лодке направился к озеру Наньху близ города Цзясин, поскольку был прерван местной полицией.

Си и другие лидеры партии также посетили Революционный музей озера Наньхху, почтив светлую память основателей партии.

Всего двенадцать делегатов приняли участие в первом съезде Компартии Китая в июле 1921 года, представляя 53 члена КПК по всей стране, входивших в партийные кружки.

Председателем съезда выступил Чжан Готао, а секретарем — Чжоу Фохай.

Во время встречи в Шанхае присутствовали помимо китайских коммунистов также представители Коминтерна — голландский коммунист Г. Маринг и Владимир Абрамович Нейман (псевдоним Никольский), являющийся уполномоченным Дальневосточного секретариата Исполкома Коминтерна.

Задачей съезда стало обсуждение вопросов строительства партии ленинского типа в Китае. На нем же было определено название партии и принята ее первая программа.

Напомним, что в конце октября завершился XIX съезд КПК, который стал одним из самых знаковых за последнее время. Председатель КНР Си Цзиньпин был вписан в историю страны в одном ряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином.

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