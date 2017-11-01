В Бельгии арестованы двое террористов

Брюссель, , 01:12 — REGNUM Полиция Бельгии арестовала и предъявила обвинения в террористической атаке 2015 года двоим задержанным ранее гражданам страны, передает Associated Press.

По информации полицейских, двое подозреваемых, Мохамед Б. и Юсеф С., принадлежали к террористической ячейке, ответственной за неудачное нападение на поезд во Франции, состоявшееся два года назад.

По делу о теракте первоначально были задержаны четверо граждан Бельгии, однако двое позднее были выпущены на свободу.

Дело касается неудачного нападения августа 2015 года, когда боевик, вооруженный штурмовой винтовкой, попытался открыть огонь в поезде, следовавшем во Францию из Бельгии, но был обезврежен пассажирами.

Следствие считает, что теракт планировался и осуществлялся местными исламистами в интересах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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