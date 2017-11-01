Среда, 1 Ноября 2017 года
01:17:02 МСК

Мэр Нью-Йорка: в ходе теракта погибли восемь человек

Политика

Билла Де Блазио: «Это подлый теракт»

Вашингтон, 1 ноября 2017, 00:57 — REGNUM  Число жертв теракта в Нью-Йорке увеличилось до восьми, со ссылкой на мэра города Билла Де Блазио сообщает Reuters.

Число пострадавших измеряется десятками. По словам де Блазио, это был «подлый акт терроризма».

Уточняется, что ранение в ногу получил подозреваемый — полицейские стреляли в него, когда он выскочил из машины после наезда на людей. 29-летний мужчина задержан.

По данным агентства, у него обнаружено ружье для пейнтбола.

Напомним, теракт в Нью-Йорке произошел 31 октября. Вечером в Нижнем Манхэттене на пешеходную дорожку въехал автофургон. Водитель направил машину на пешеходов, как выяснилось, намеренно стараясь задавить побольше людей.

Согласно первоначальным данным, погибли шесть и ранены — 15 человек. Полиция квалифицировала инцидент как акцию терроризма. Организатор акта не назван.

Читайте подробнее: Полиция квалифицирует произошедшее в Нью-Йорке как теракт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома заявила, что американский президент Дональд Трамп в курсе случившегося, и его будут информировать обо всех деталях расследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп знает о теракте в Нью-Йорке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить