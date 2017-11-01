Мэр Нью-Йорка: в ходе теракта погибли восемь человек

Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Число жертв теракта в Нью-Йорке увеличилось до восьми, со ссылкой на мэра города Билла Де Блазио сообщает Reuters.

Число пострадавших измеряется десятками. По словам де Блазио, это был «подлый акт терроризма».

Уточняется, что ранение в ногу получил подозреваемый — полицейские стреляли в него, когда он выскочил из машины после наезда на людей. 29-летний мужчина задержан.

По данным агентства, у него обнаружено ружье для пейнтбола.

Напомним, теракт в Нью-Йорке произошел 31 октября. Вечером в Нижнем Манхэттене на пешеходную дорожку въехал автофургон. Водитель направил машину на пешеходов, как выяснилось, намеренно стараясь задавить побольше людей.

Согласно первоначальным данным, погибли шесть и ранены — 15 человек. Полиция квалифицировала инцидент как акцию терроризма. Организатор акта не назван.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома заявила, что американский президент Дональд Трамп в курсе случившегося, и его будут информировать обо всех деталях расследования.

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