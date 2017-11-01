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Трамп знает о теракте в Нью-Йорке

Политика

Американского президента будут информировать обо всех подробностях

Вашингтон, 1 ноября 2017, 00:27 — REGNUM  Информация о трагическом инциденте в Нью-Йорке (США) доложена американскому президенту Дональду Трампу, со ссылкой на Сару Хакаби Сандерс, пресс-секретаря Белого дома, передает CNN.

«Президент Трамп был проинформирован главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли об инциденте в Нью-Йорке», — заявила представитель американской администрации.

По словам Сандерс, Трампа будут информировать и о дальнейших промежуточных результатах расследования инцидента.

Напомним, теракт произошел 31 октября в Нижнем Манхэттене (Нью-Йорк). В группу пешеходов на велосипедной дорожке врезался автомобиль. Одновременно в этом районе прогремели выстрелы.

В результате погибли шесть и пострадали 15 человек. Задержан один человек, раненый в ногу - предположительно, полицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент квалифицирован полицией как террористический акт. Правоохранители пришли к выводу, что водитель фургона давил людей целенаправленно.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция квалифицирует произошедшее в Нью-Йорке как теракт

Читайте развитие сюжета: Мэр Нью-Йорка: в ходе теракта погибли восемь человек

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