«XIX съезд КПК изменил отношение Пекина к корейскому вопросу»

Москва, , 02:55 — REGNUM Китай более не позволит Вашингтону усиливать давление на КНДР. Об этом 31 октября заявил ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Относительно того, что Китай помогает Америке — ну, согласился на санкции Китай, и что дальше? Это дезинформация — будто Китай будет помогать Америке давить или уничтожать Северную Корею. Ничего этого не будет», — заявил Ким.

Он подчеркнул, что последний съезд КПК, состоявшийся во второй половине октября 2017 года, заслуживает пристального внимания экспертного сообщества, поскольку он свидетельствует о скором и значительном повороте как во внутренней, так и внешней политике Китая.

«Я считаю, что на съезде произошло определённое переформатирование структур и групп влияния в китайской Компартии, которые сейчас будут усиливать более активное сопротивление Китая американскому давлению», — отметил Ким.

На этом фоне американский президент Дональд Трамп собирается с 3 по 14 ноября посетить Японию, Республику Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины. В конечном счёте власти США надеются, что Россия и Китай смогут оказать влияние на северокорейское руководство и убедить его отказаться от ракетно-ядерной программы.

Однако предстоящий визит президента Трампа в КНР, по мнению Кима, не даст того, что он ожидает от Китая.

«Они там поговорят, китайцы, конечно, сразу не будут говорить каких-либо колкостей — но не более того», — заверил политолог.

По его словам, в настоящее время Пекин готов идти навстречу Вашингтону только в экономических вопросах, однако в отношении международной политики китайские элиты определённо сделали выбор в пользу сдерживания американской экспании в регионе.

«Естественно, у них есть проблемы, связанные с 500 млрд с лишним долларов товарооборота, в котором экспорт Китая в США в четыре раза превышает импорт Китая из США. Естественно, основной разговор будет о том, чтобы китайцы покупали больше американских товаров», — указал Ким.

«Добьются того или нет — надо посмотреть. Поскольку у Пекина есть свои внутренние задачи, и Китай будет больше уделять внимания внутреннему экономическому росту — здесь они могут в чём-то пойти американцам навстречу. Но что касается Северной Кореи — не пойдут», — подчеркнул политолог.

Отметим, что на последнем XIX съезде КПК 18−24 октября 2017 года была принята резолюция о том, что КНР будет неизменно следовать мирному пути развития и содействовать построению новой системы международных отношений. Делегаты утвердили положения об идеях председателя КНР Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой в её обновленный устав.

Напомним, что в сентябре Совет Безопасности ООН принял резолюцию о новых торговых санкциях против КНДР за её отказ прекратить пуски баллистических ракет. В частности, предусмотрено, что Пхеньян сможет получать не более 500 тыс. баррелей нефтепродуктов от всех государств-членов ООН.

Китай также заявил, что будет придерживаться этих требований и значительно сократил торговлю с Северной Кореей, запретив с 5 сентября железа, железной руды, угля и морских продуктов из КНДР. Отметим, что Китай выступает для Северной Кореи в качестве главного торгового партнёра.