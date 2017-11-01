В этом дизайне власти предела противостояния нет — Мигранян о будущем США

Москва, , 03:10 — REGNUM Политическая система США серьёзно деградировала и фактически перестала нормально функционировать. Об этом 31 октября заявил политолог, профессор МГИМО Андроник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Американская политическая система, которая всегда была на зависть остальному миру, превратилась в абсолютно дисфункциональную», — заявил Мигранян.

«Сегодня для всех стало очевидным, что отцы-основатели, которые создали в XVIII веке эту политическую систему с огромным количеством сдержек и противовесов, с разделением властей — в нынешних условиях не работает», — подчеркнул он.

По его мнению, сейчас можно говорить о том, что Вестминстерская система продемонстрировала гораздо большую эффективность — «по крайней мере понятно, что может делать глава исполнительной власти и нет такой всеобъемлющей силы, которая сосредоточена сегодня в Конгрессе», отметил он.

«Отцы-основатели знали об этом (о потенциальной силе законодательной ветви власти) и боялись. Поэтому они попытались раздробить Конгресс на две палаты, ввели право вето со стороны президента… иначе Конгресс имел бы всеобъемлющую силу. Но сегодня, на примере Трампа, мы видим что Конгресс мало что сдерживает», — заявил Мигранян.

При этом сложившаяся на данный момент политическая ситуация в США создаёт огромные риски для устойчивости системы в целом — в ней просто невозможно обозначить какой-либо предел потенциального противостояния между президентом и парламентом, считает политолог

«Именно в этой властной системе, в этом дизайне власти никакого предела нет. Потому что кто кого сможет дожать до конца, тот и будет дожимать до конца — вот что такое разделение властей и механизм сдержек и противовесов», — указал он.

«Трамп это прекрасно понимает. Его загнали в угол в этом отношении и впереди его ждут ещё большие баталии», — подчеркнул политолог.

При этом Мигранян не согласен с точкой зрения, что якобы создавая некие внешние напряжения и кризисы, Трамп получает возможность увести внимание американской общественности от собственной фигуры.

«Это очень наивно. Он никак не может увести от себя внутри страны ничьё внимание — CNN, New York Times будут его убивать, Демократическая партия будет его убивать. У него очень серьёзные проблемы внутри, от которых не спасут никакие внешние авантюры. Это не ситуация с Биллом Клинтоном и Югославией, авантюрами в Албании, которыми закрывали проблемы с сомнительным моральным обликом американского президента», — указал политолог.

«И нам не нужно вмешиваться в их внутренние разборки. Чем больше они будут грызться, тем меньше им будет дела до нас», — добавил Мигранян.