Повторить успех с ЕС не выйдет — Как ответит Россия на новые санкции США?

Москва, , 03:00 — REGNUM Введение контрмер в ответ на новые американские санкции против России на этот раз не создаст благоприятного эффекта для национальной экономики, сравнимого с политикой импортозамещения после появления ограничительных мер со стороны Евросоюза. Об этом 31 октября заявил секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Что касается санкций такого рода, то здесь мы санкции будем вводить против самих себя. Я думаю, что те, кто выступают за санкции, оглядываются назад на то, как это произошло с Европейским Союзом — когда в ответ на санкции мы ввели контрсанкции, благодаря чему наша экономика пошла вверх», — заявил Романович.

По его словам, многие эксперты и политические деятели, в частности, говорят о возможности ответных мер в сфере торговли титаном, о пересмотре договорённостей по урану, а также о прекращении сотрудничества в космической отрасли. Тем не менее, все эти направления связаны с крупными инвестициями и высокотехнологичными рабочими местами — и любые ограничения на их продукцию могут нанести серьёзный урон этим наиболее передовым отраслям российской экономики.

В то же время контрмеры не повлекут существенного урона для самих США хотя бы в силу незначительного товарооборота между двумя государствами, указал политик. Отметим, что в то время как Россия составляет для США около 0,5% товарооборота, США для России — 4%.

«Ситуация с Соединёнными Штатами совершенно другая. Совершенно другие отношения, совершенно другой товарооборот, объём сделок. И история с Соединёнными Штатами разворачивается совсем по-другому», — подчеркнул Романович.

Однако это не значит, что необходимо отказаться от вариантов ответных действий, добавил он.

«Нужно внимательно изучать и смотреть, какие в конечном итоге будут результаты. Ведь то, что сегодня известно и опубликовали — не значит, что оно произойдёт. Я сошлюсь на мнение Владимира Путина, который предложил сначала посмотреть, что там будет, какие санкции, а потом принимать решение. Поэтому я думаю, так и надо поступать», — отметил Романович.

Комментируя постоянное нагнетание антироссийской истерии Вашингтоном и последние обвинения в сторону руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, эксперт отметил, что такие проявления укладываются в русло «рутинной деятельности исполнительной власти по выполнению того закона о санкциях, что был принят 2 августа», и ничего неожиданного Вашингтон на этот раз не продемонстрировал.

«Связывать (деятельность Манафорта) с Трампом очень сложно, потому что когда его принимали на работу к Трампу, его очень сильно проверяли по всем вопросам, связанными с критическими моментами в деятельности Трампа», — отметил он.

«Связать можно кого угодно с чем угодно. Но пойдёт ли на сделку со следствием этот человек? Мы не знаем. Нам нужно дальше жить своей жизнью, следить за теми процессами, которые происходят в США в отношении санкций. Ничего необычного не происходит», — подчеркнул Романович.

Напомним, что в феврале 2018 года Конгрессу США будут предоставлены план и предложения по введению нового пакета санкций против Ирана, России и КНДР. При этом согласно последней редакции законопроекта о санкциях, глава государства теперь обязан заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

28 октября Госдепартамент опубликовал список российских организаций и компаний, сотрудничество с которыми может быть чревато введением американских санкций. В перечень, в частности, попали спецслужбы, такие как ФСБ и ГРУ, а также 33 предприятия оборонно-промышленного комплекса, включая «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой» и «Туполев».

На этот раз санкции могут расширить на контрагентов указанных предприятий. Таким образом, под ограничительные меры теперь могут попасть сделки по продаже третьим странам российского высокотехнологичного оружия.

Тем временем бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его помощнику Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 статьям, включая сговор против США. Обвинения, в частности, касаются его предполагаемой деятельности по отмыванию финансовых средств и даже незаконное получение с 2006 по 2015 год десятков миллионов долларов за лоббирование интересов Украины.

Президент США Дональд Трамп в связи с этим заявил, что указанные противоправные действия Манафорт совершал до работы в предвыборной кампании 2016 года и никоим образом не свидетельствуют о «сговоре» американского президента с Россией. Однако сам Манафорт, так или иначе, был направлен под домашний арест.