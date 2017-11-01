В Йемене арабская коалиция пытается избежать жертв среди мирного населения

Нью-Йорк, США, , 00:32 — REGNUM Силы арабской коалиции предприняли меры, чтобы при осуществлении военной кампании в Йемене избежать жертв среди мирного населения, заявил посол Саудовской Аравии в ООН Абдулла ибн Яхья аль-Маалами, 31 октября сообщает Al Arabiya.

По словам Аль-Маалами, арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, провела тщательное расследование сообщений о 37 случаях нападения на гражданское население Йемена.

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Посол Саудовской Аравии добавил, что военное руководство арабской коалиции ведёт боевые действия с учётом презумпции, согласно которой в каждом отдельном районе Йемена могут находиться мирные жители. Удар по тому или иному району не наносится, пока не будет доказано, что в нём нет гражданского населения, заявил Аль-Маалами.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году. Хуситы и военные, лояльные бывшему президенту Йемена Али Абдалле Салеху, взяли под контроль большую часть страны.

После начала столкновений президент страны Абд Раббу Мансур Хади был вынужден бежать из Йемена. В 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия, которая возглавила войска арабской коалиции.

По данным правозащитных организаций, в результате авиаударов арабской коалиции гибнет в основном мирное население, включая женщин и детей.

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