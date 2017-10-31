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Минфин США запретил американцам сотрудничать с нефтегазовыми компаниями РФ

Политика

Новая порция санкций

Минфин США запретил американцам сотрудничать с нефтегазовыми компаниями РФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опять санкции

Вашингтон, 31 октября 2017, 23:58 — REGNUM  Власти США запретили всем физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции сотрудничать с с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Отныне всем лицам в США запрещаются следующие действия без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами: поставки, экспорт, реэскпорт (как прямой, так и непрямой), предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов с участием российского капитала.

Данный запрет распространяется на всех российских физических и юридических лиц, которые Вашингтон уже внес или может внести в будущем в свои черные списки.

При этом ограничения касаются только новых нефтегазовых проектов с участием российского капитала, которые будут запущены с 29 января 2018 года.

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