Минфин США запретил американцам сотрудничать с нефтегазовыми компаниями РФ

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Власти США запретили всем физическим и юридическим лицам в своей юрисдикции сотрудничать с с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Отныне всем лицам в США запрещаются следующие действия без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами: поставки, экспорт, реэскпорт (как прямой, так и непрямой), предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов с участием российского капитала.

Данный запрет распространяется на всех российских физических и юридических лиц, которые Вашингтон уже внес или может внести в будущем в свои черные списки.

При этом ограничения касаются только новых нефтегазовых проектов с участием российского капитала, которые будут запущены с 29 января 2018 года.