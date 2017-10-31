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Жертвами ЧП в Нью-Йорке стали шесть человек, ещё 15 пострадали

Политика

Автомобиль наехал на пешеходов на Манхэттене, одновременно с этим в районе произошла стрельба

Нью-Йорк, США, 31 октября 2017, 23:47 — REGNUM  В результате инцидента в южной части Нью-Йорка погибли по меньшей мере шесть человек, ещё порядка 15 человек пострадали, передаёт NBC News.

Вечером 31 октября стало известно, что в Нижнем Манхэттене грузовик совершил наезд на пешеходов. Одновременно с этим в том же районе произошла стрельба.

По данным полиции Нью-Йорка, один человек был задержан.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Место ЧП оцеплено правоохранителями.

По предварительным данным, полиция не рассматривает произошедшее как террористический акт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке грузовик врезался в толпу пешеходов. Свидетели слышали стрельбу

Читайте развитие сюжета: Полиция квалифицирует произошедшее в Нью-Йорке как теракт

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