Жертвами ЧП в Нью-Йорке стали шесть человек, ещё 15 пострадали

Нью-Йорк, США, 31 октября 2017, 23:47 — REGNUM В результате инцидента в южной части Нью-Йорка погибли по меньшей мере шесть человек, ещё порядка 15 человек пострадали, передаёт NBC News.
Вечером 31 октября стало известно, что в Нижнем Манхэттене грузовик совершил наезд на пешеходов. Одновременно с этим в том же районе произошла стрельба.
По данным полиции Нью-Йорка, один человек был задержан.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Место ЧП оцеплено правоохранителями.
По предварительным данным, полиция не рассматривает произошедшее как террористический акт.
Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке грузовик врезался в толпу пешеходов. Свидетели слышали стрельбу
Читайте развитие сюжета: Полиция квалифицирует произошедшее в Нью-Йорке как теракт