Вторник, 31 Октября 2017 года
23:45:43 МСК

В Раде предложили отстранить Авакова от должности главы МВД Украины

Политика

НАБУ 31 октября задержала сына Арсена Авакова по делу о закупках в МВД

Киев, 31 октября 2017, 23:26 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко считает необходимым отстранить Арсена Авакова от должности министра внутренних дел на время проведения расследования в отношении его сына. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше по собственной инициативе», — заявил народный депутат.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск у сына Арсена Авакова Андрея, после которого он был задержан.

Следственный действия связаны с делом о закупках министерством внутренних дел Украины рюкзаков для национальной гвардии в конце 2014 — начале 2015 годов.

Читайте также: Аваков сделал заявление в связи с задержанием его сына

Читайте развитие сюжета: Политики Украины начали называть задержание сына Авакова политическим шоу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить