В Раде предложили отстранить Авакова от должности главы МВД Украины

Киев, , 23:26 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Игорь Луценко считает необходимым отстранить Арсена Авакова от должности министра внутренних дел на время проведения расследования в отношении его сына. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше по собственной инициативе», — заявил народный депутат.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск у сына Арсена Авакова Андрея, после которого он был задержан.

Следственный действия связаны с делом о закупках министерством внутренних дел Украины рюкзаков для национальной гвардии в конце 2014 — начале 2015 годов.

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