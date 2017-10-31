Сирийские войска освободили от боевиков ИГ* еще три района в Дейр-эз-Зоре

Дейр-эз-Зор, Сирия, 31 октября 2017, 22:49 — REGNUM Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики освободили от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) три новых квартала в городе Дейр-эз-Зор, сообщили 31 октября представители сирийского командования.
По их словам, быстрое освобождение трех городских районов Дейр-эз-Зора стало возможно после успешной зачистки от террористов кварталов Аль-Хамидия и Аль-Орфи.
После этой операции под контролем отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осталось несколько кварталов в центре города, сообщает сирийское командование.
Стоит отметить, что ранее при освобождении города Дейр-эз-Зор сирийские подразделения обнаружили крупные запасы зерна, награбленного боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября пресс-служба МИД России сообщила, что 18 ноября в Сочи пройдет конгресс сирийского национального диалога, для участия в котором приглашены 33 различных движений и партий Сирии.
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