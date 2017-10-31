Багдад взял под контроль все спорные с Курдистаном районы

Багдад, , 23:32 — REGNUM Правительственные силы Ирака взяли под контроль все спорные с Иракским Курдистаном районы, заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, 31 октября сообщает Anadolu.

Во время пресс-конференции Аль-Абади обвинил некоторые средства массовой информации, связанные с региональным правительством Курдистана, в том, что они «открыто подстрекали к насилию в отношении федеральных сил».

Напомним, референдум о независимости Иракского Курдистана, который прошёл 25 сентября 2017 года, привёл к кризису в отношениях между региональным правительством Курдистана и центральным правительством Ирака.

Багдад направил войска в спорные с Иракским Курдистаном районы, в результате чего произошли ограниченные столкновения между правительственными силами и курдскими отрядами пешмерга. Сообщалось, что обе стороны понесли незначительные потери.

Региональное правительство Курдистана призвало прекратить столкновения и пообещало заморозить результаты референдума. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что покинет свой пост 1 ноября 2017 года.

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