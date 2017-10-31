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В США заявили о ликвидации в Сирии и Ираке нескольких главарей ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 31 октября 2017, 22:00 — REGNUM  За последние два месяца в результате воздушных ударов западной коалиции в Сирии и Ираке ликвидированы 11 главарей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористических группировок, заявили в Центральном командовании США (CENTCOM), 31 октября сообщает агентство KUNA.

Ликвидация 11 главарей ухудшит способность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществлять террористические атаки на гражданские объекты в Сирии, Ираке и во всём регионе, говорится в заявлении CENTCOM.

В военном ведомстве США подтвердили, что коалиционные силы «продолжат атаки на руководство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы нарушить способность террористической организации планировать и совершать атаки на объекты США».

Напомним, правительственные силы Ирака продолжают операцию по освобождению от террористов пограничного города Эль-Кайм. Вооружённые силы Сирии готовятся начать новый этап военной операции по освобождению города Абу-Камаль — одного из последних крупных оплотов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в САР.

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Война в Сирии
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