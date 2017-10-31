Проекты МГЕР должны иметь электоральный эффект на выборах всех уровней

Москва, , 21:42 — REGNUM Проекты «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) должны иметь конкретный электоральный эффект на выборах всех уровней власти. Такое мнение высказал исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с членами координационного совета, центрального штаба, руководителями проектов «Молодой гвардии «Единой России».

По словам Турчака, главной задачей любой политической силы является победа на выборах. «Соответственно, все проекты «Молодой гвардии «Единой России» должны оцениваться через электоральное значение на выборах всех уровней власти. Мы понимаем, что не все они напрямую влияют на количество голосов в избирательной урне, какие-то из них являются фоновыми. Но даже фоновые проекты должны быть нацелены на решение электоральных задач, на повышение представительства «Единой России» в региональных и муниципальных органах власти, на подготовку партии и, соответственно, ее молодёжного крыла, которым вы являетесь, к электоральному циклу по выборам в Государственную думу РФ», — заявил Турчак. Он также отметил, что важнейшая задача МГЕР — это повышение молодежного кадрового резерва партии.

В свою очередь председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов сообщил, что «Молодая гвардия» сегодня — это более 170 тыс. активистов по всей стране, 5 депутатов Госдумы — выходцев из МГЕР, 26 депутатов заксобраний, чуть более тысячи муниципальных депутатов.

«С 2015 года направления нашей деятельности разделены на два основных вектора. Первое: все, что связано с выборами — участие в них кандидатов-молодогвардейцев, создание молодежных избирательных штабов, школа молодого парламентаризма. Второе направление — все, что имеет отношение к студенчеству. Сегодня ни одна организация не представляет интересы студентов полностью. Мы стремимся сделать это сообщество основой для нашей организации. К нам приходят студенты, которые хотят самореализоваться не только в политике, но и в других сферах», — подчеркнул он.

Руководители проектов МГЕР, присутствовавшие на встрече, рассказали о своей деятельности. Так, проект «МедиаГвардия» занимается блокировкой противоправного контента в интернете, передавая соответствующую информацию в Роскомнадзор; проект «Школа парламентаризма» организует встречи федеральных парламентариев со студентами, благодаря чему последние получают возможность попробовать себя в политике. Проект «Банк студенческих стажировок» направлен на трудоустройство наиболее талантливых студентов в различных компаниях через специальный информационный портал; проект «СтудФонд» помогает решать проблемы студентов в регионах на уровне взаимодействия с региональными властями, а также занимается студенческой благотворительностью. Наконец, проект «Центр социологии студенчества» нацелен на изучение мнения студенчества в различных вопросах: политические взгляды, читательские предпочтения, досуговые интересы и так далее. Позитивные результаты исследований публикуются в различных федеральных СМИ и соцсетях.