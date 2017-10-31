Экс-глава Каталонии вызван в испанский суд для дачи показаний

Мадрид, , 21:41 — REGNUM Национальная судебная палата Испании вызвала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов правительства автономного сообщества для дачи показаний, передаёт El País.

Как отмечается, все фигуранты должны явиться в суд 2 и 3 ноября. При этом неявка на заседания будет грозить арестом.

Издание La Vanguardia сообщает, что в случае если Пучдемон и другие отправившиеся вместе с ним в Брюссель чиновники решат не возвращаться на родину, все они будут объявлены в розыск и будут арестованы уже бельгийскими правооханителями по запросу Мадрида.

Напомним, ранее сегодня Карлес Пучдемон в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не планирует скрываться от испанского правосудия и не будет просить политического убежища в Бельгии, тем не менее возвращаться в Каталонию он пока также не собирается.

Пучдемон также заявил о намерении продолжать «политическую и ненасильственную борьбу» за независимость Каталонии от Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября законодательное собрание Каталонии одобрило резолюцию, провозглашающую независимости региона. Документ поддержали 72 депутата, десять высказались против, ещё двое воздержались.

В тот же день Совет министров Испании отстранил от должностей правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном и распустил парламент автономного сообщества, назначив на 21 декабря 2017 года внеочередные парламентские выборы в Каталонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Пучдемон заявил, что не боится сесть в тюрьму ради Каталонии