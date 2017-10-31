В Сочи 18 ноября пройдёт Конгресс народов Сирии

Москва, , 21:39 — REGNUM Конгресс сирийского национального диалога (ранее назывался Конгрессом народов Сирии) пройдёт в Сочи (Краснодарский край) 18 ноября. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Сообщается, что к участию в Конгрессе приглашены представители 33 сирийских партий и движений.

В числе приглашенных — правящая в Сирии партия Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас), «Курдский национальный совет», «Демократическая партия Сирийского Курдистана» (Курдский демократический союз), «Демократический союз», «Южный фронт», «Народный фронт за перемены и освобождение», Высший комитет по переговорам и Сирийская свободная армия.

Также в списке, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством, перечислены организации внутренней и внешней оппозиции, которые базируются в Дамаске, Каире, Эр-Рияде, Стамбуле, Париже, Женеве, Мадриде.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что задача Конгресса народов Сирии — расширить круг участников мирного урегулирования сирийского конфликта за счет проживающих на территории страны представителей племен, этнических и конфессиональных групп.