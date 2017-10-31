Антироссийская истерия в США сделала любую связь с РФ токсичной

Москва, , 21:06 — REGNUM Элиты Западного и Восточного побережий Америки почувствовали, что утратили власть над страной, считает глава дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Федоров. Об этом он заявил в эфире телепрограммы «60 минут» 31 октября на канале «Россия 1», прокомментировав таким образом показания экс-советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса, признавшегося в том, что накануне выборов он планировал организовать встречу Дональда Трампа с российским руководством.

«Даже если это правда, то ничего криминального в этом нет, — говорит Федоров. — Дипломаты и политики одних стран общаются с дипломатами и политиками других. Однако что-то надо найти, и раз там (в США — прим. ИА REGNUM) создана атмосфера, при которой любая связь с Россией оказывается токсичной, то встречи даже в рамках нормальных дипломатических контактов уже выглядят как некий заговор. Вдумайтесь в смысл сказанного: он встретился с кем-то, кто хотел бы обсудить будущее отношений России и США в случае победы Трампа. Ну и что? В этом нет ничего неприемлемого. Это нормальная работа политологов и дипломатов».

При этом эксперт подчеркнул, что сейчас Трамп набирает очки, так как элиты США постепенно приходят к убеждению, что с действующим президентом надо налаживать отношения. Их враждебность к нему, по мнению Федорова, было вызвано чувством оскорблённости в связи с тем, что им не удалось предотвратить его приход в Белый дом.

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«Истеблишмент Восточного и Западного побережья почувствовал, будто утратил власть над Америкой, так как Трамп победил, несмотря на всю мощь мейнстримных СМИ, — считает Федоров. — Им (элитам — прим. ИА REGNUM ) кажется, что теперь, если Трамп будет наказан, их элитарное положение будет восстановлено. Но потихонечку приходит понимание того, что пора налаживать нормальные отношения с Трампом и делать его частью элиты. Надо помнить — человек с таким состоянием не так прост, как кому-то представляется. Он умеет находить выходы из самых сложных кризисных ситуаций. Получать выгоду в тех условиях, когда все как будто проиграно».

Напомним, что в своих показаниях Пападопулос в частности заявил, что в рамках встречи с представителем российской дипломатии он был «представлен племяннице Путина». Потом подследственный уточнил, что женщина, которую он принял за родственницу российского президента, таковой не является. Тот факт, что такое недоразумение вряд ли могло произойти в действительности, служит еще одним доказательством фарсового характера антироссийской истерии, поднятой в США.