Во Франции предотвратили 32 террористические атаки

Париж, , 21:56 — REGNUM После введения во Франции режима чрезвычайного положения силы безопасности предотвратили 32 террористические атаки, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб, 31 октября сообщает агентство KUNA.

Министр внутренних дел указал, что с начала 2017 года во Франции удалось предотвратить 13 террористических атак.

Режим чрезвычайного положения будет отменён 1 ноября 2017 года, когда вступят в силу новые законы о безопасности, которые позволят правоохранительным органам продолжить борьбу с террористическими угрозами, добавил глава МВД.

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Напомним, власти Франции ввели режим чрезвычайного положения в ноябре 2015 года после серии терактов, в результате которых погибли 130 человек, ещё около 500 человек получили ранения. С 2015 года парламент Франции продлевал режим чрезвычайного положения шесть раз.

С ноября 2015 года правоохранительные органы Франции провели 4 тыс. 457 рейдов. Сотрудники полиции изъяли 625 единиц оружия.

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