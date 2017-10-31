Сирия считает действия турецких военных в Идлибе агрессией

Нью-Йорк, США, , 20:58 — REGNUM Правительство Сирийской Арабской Республики рассматривает присутствие войск Турции в провинции Идлиб как агрессию и оккупацию своей территории, заявил 31 октября постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

«Мы видим военное присутствие Турции в Идлибе. Это агрессия и оккупация», — подчеркнул Джаафари.

Кроме того, Джаафари в очередной раз напомнил, что такими же неприемлемым являются действия возглавляемой США коалиции, фактически являющиеся аналогичным актом агрессии.

«Мы считаем американское присутствие на земле и враждебные действия так называемой международной коалиции с США во главе таким же актом агрессии против нашего суверенитета», — добавил постпред Сирии при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября генштаб Турции под предлогом борьбы с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил о начале военной операции на территории сирийской провинции Идлиб.

Правительство и МИД Сирийской Арабской Республики обвинили Турцию в нарушении норм международного права и в военном вторжении на свою территорию.

Через некоторое время, 15 октября, спикер сирийского парламента Хаммуд ас-Сабаг заявил, что турецкие войска должны уйти из сирийской провинции Идлиб без каких-либо предварительных условий.

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