Видео: Подводная лодка «Великий Новгород» наносит удар «Калибрами» по ИГИЛ*

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 21:00 — REGNUM Министерство оборона России опубликовало видеоролик, на котором показано, как подводная лодка «Великий Новгород» наносит удары ракетами «Калибр» по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зора из восточной части акватории Средиземного моря. Видеозапись показал телеканал RT.

На кадрах видно, как происходит пуск трех крылатых ракет из подводного положения субмарины.

Ракеты уничтожили пункты управления террористов, укрепрайон со скоплением техники и живой силы боевиков и крупный склад боеприпасов в районе населенного пункта Абу-Кемаль.

В Минобороны добавили, что подводная лодка «Великий Новгород» в сентябре и октябре совершила четыре пуска ракет «Калибр» по позициям боевиков на расстоянии от 350 до 700 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2017 года подводная лодка «Великий Новгород» и «Колпино» выпустили по позициям террористов в районе сирийского города Меядин 10 крылатых ракет «Калибр».

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ

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