Война против Трампа идёт на поражение — сенатор Морозов о новом скандале

Москва, , 20:34 — REGNUM Дипломатическая машина РФ была готова к тому, что победит Хиллари Клинтон, заявил 31 октября в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» член Совета Федерации Олег Морозов. Кроме того он прокомментировал показания экс-советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса, якобы причастного к организации мнимого влияния России на выборы в США и обвиненного в даче ложных показаниях следователям ФБР.

«Этот человек даже не состоял в штате команды, — отметил Морозов. — Его значимость с точки зрения правил организации кампании близка к арифметической погрешности. То, что из этого делают некую политическую новость, говорит о двух вещах. Первое: если бы было нечто такое, за что Трампа можно было ударить в части русского следа, мы бы этот удар увидели уже давно. Он был бы точным, жестоким и для Трампа почти смертельным. Именно то, что он (Пападопулос — прим. ИА REGNUM ) вспоминает какие-то подробности, в которые разумному человеку невозможно поверить, говорит о том, что это очередная война на уровне фейковых новостей. Второе: раз серьёзные люди, ФБР и все, кто занимается этим расследованием, используют такого рода вещи в войне с Трампом, это означает, что его хотят свалить всерьёз».

По мнению Морозова, война против Трампа ведётся на поражение, и задача состоит в том, чтобы добиться его отстранения от власти.

«Он (Трамп — прим. ИА REGNUM ) потихоньку встраивается в игру, — уверен член Совета Федерации. — Возможно, он её не проиграет, но тогда ему придётся играть по правилам, которые ему навязывают. Система его перемалывает. Если бы это было не так, мы давно бы увидели другого Трампа в отношениях с Россией. Но ничего не произошло».

При этом он отметил, что, если бы след России в публикации документов из штаба Хиллари Клинтон действительно прослеживался, то сегодняшние американские аргументы о российском влиянии были бы настолько убойными, что Москве не оставалось бы ничего другого, кроме как признать обвинения.

«Но никто не может этого доказать, и всё это пока лишь воспалённое воображение, — уверен Морозов. — Кроме того, вся наша дипломатическая машина, как и политическая была готова к тому, что победит Хиллари. Это отвечало пониманию политики, хотя, конечно, были мысли о том, что вдруг победит Трамп».

Напомним, что, согласно показаниям Пападопулоса, 24 марта 2016 года он имел «очень продуктивный ланч» с неким неизвестным лицом, и темой беседы была организация встречи между штабом Трампа и российским руководством, чтобы обсудить связи США и РФ при президенте Трампе. 30 октября в США бывшему руководителю предвыборного штаба действующего президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинение в лоббировании интересов Украины в период президентства Виктора Януковича и отмывании денег.

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