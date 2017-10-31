Киев, , 20:30 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сделал заявление в связи с задержанием его сына Александра работниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Свое заявление он опубликовал сегодня, 31 октября, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Аваков заявил, что его сын Александр ни в коем случае не причастен ни к какой растрате государственных средств и сможет доказать это в суде.

«Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков пройдёт процедуру и докажет это в суде», — написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Аваков был задержан сегодня сотрудниками НАБУ, которые провели у него обыск.

Обыск и задержание связаны с уголовным делом, возбужденным ещё в 2015 году. Данное дело было возбуждено в связи с подозрениями на хищение бюджетных средств, выделенных на закупку «тактических рюкзаков» для сотрудников МВД Украины, находящихся в зоне боевых действий в Донбассе.

При этом по данному делу уже был суд, который не нашел состава преступления.