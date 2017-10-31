Иран объяснил, почему он не станет увеличивать дальность своих ракет

Тегеран, , 20:31 — REGNUM Ирану не нужно увеличивать дальность действия своих баллистических ракет, поскольку они уже могут достичь базы США, расположенные в регионе, заявил командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Али Джафари, 31 октября сообщает Reuters.

В ответ на стремление президента США Дональда Трампа расширить санкции в отношении Ирана глава КСИР заявил, что «санкции будут только увеличивать количество иранских ракет и их точность».

«Радиус действия наших ракет составляет 2 тыс. километров, его можно увеличить, но мы уверены, что этого достаточно, поскольку большинство американских сил, расположенных в регионе, находятся в радиусе действия наших ракет», — заявил Джафари.

Напомним, в Вашингтоне считают, что иранская ракетная программа является нарушением международного права, поскольку в будущем иранские баллистические ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Власти Ирана заявили, что не стремятся получить ядерное оружие, а иранская ядерная программа предназначена для использования в гражданских целях.

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