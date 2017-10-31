Трамп не будет посещать демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР

Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не посетит демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей в рамках своего визита в Восточную Азию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Президент не посетит демилитаризованную зону, так как у него будет недостаточно времени для этого», — сказал представитель Белого дома.

Отметим, что ранее в октябре демилитаризованную зону посетил глава Пентагона Джеймс Мэттис, а в апреле этого года аналогичный визит совершил вице-президент США Майкл Пенс.

Дональд Трамп совершит поездку по азиатским странам 5−14 ноября. Президент США посетит Японию, Китай, Южную Корею, Филиппины. Кроме этого, глава Белого дома примет участие в саммите АТЭС во Вьетнаме.

О том, что ожидавшееся во время визита Трампа в Южную Корею посещение демилитаризованной зоны между двумя разделёнными государствами может не состояться, ранее уже сообщало японское агентство Kyodo, по сведениям которого, глава Белого дома должен ограничиться поездкой на американскую военную базу «Кэмп Хамфрис», расположенную в 70 км к югу от Сеула.

Отметим, что визиты в демилитаризованную зону традиционно совершает каждый американский президент, посещающий Южную Корею, что призвано служить демонстрацией решимости Вашингтона противостоять Пхеньяну.

Как правило, это вызывает крайне негативную реакцию со стороны властей КНДР, и очевидно, что на этот раз от символического визита было решено отказаться, с тем чтобы ещё более нагнетать и без того напряжённую обстановку.