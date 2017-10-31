Пучдемон заявил, что не боится сесть в тюрьму ради Каталонии

Брюссель, , 19:48 — REGNUM Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что намерен продолжить бороться за независимость региона от Испании и не боится попасть в тюрьму из-за этого. Соответствующие заявления политик сделал 31 октября на пресс-конференции в Брюсселе, куда он прибыл днём ранее.

По словам Пучдемона, он не планирует скрываться от испанского правосудия, и не будет просить политического убежища в Бельгии. Тем не менее, возвращаться на родину он пока также не собирается.

Как заявил политик, часть правительства Каталонии отправилась в Брюссель для того, чтобы «в сердце Европы» продемонстрировать каталонскую проблему и «рассказать о злоупотреблениях Мадрида».

«Мы продолжим политическую и ненасильственную борьбу за независимость Каталонии», — заявил он.

Пучдемон подчеркнул, то «лидеры Каталонии не намерены бежать от правосудия» и «готовы пойти в тюрьму на 30 лет, если такое решение будет принято в ходе справедливого суда».

Он также заявил, что назначенные властями Испании на 21 декабря выборы — это «вызов, который Каталония принимает», и выразил надежду, что с результатами этих выборов также согласится и Мадрид.

Напомним, 27 октября законодательное собрание Каталонии одобрило резолюцию, которая была предложена сторонниками независимости региона от Испании. Провозглашение независимости Каталонии поддержали 72 депутата, десять высказались против, ещё двое воздержались.

В тот же день Совет министров Испании отстранил от должностей правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном, парламент автономного сообщества был официально распущен. На 21 декабря 2017 года в Каталонии назначены парламентские выборы.