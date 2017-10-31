Франция требует ввести санкции против кампаний, финансирующих терроризм

Париж, , 20:31 — REGNUM Власти Франции введут санкции в отношении любых организаций, причастных к финансированию террористических групп, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, 31 октября сообщает агентство KUNA.

Действия компании «Lafarge» — крупного производителя строительных материалов — должны получить юридическую оценку, поскольку компания подозревается в финансировании террористической группы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы получить возможность продолжать свою деятельность в Сирии, заявил Ле Мэр.

Все компании, которые ответственны за финансирование радикальных групп, угрожающих безопасности граждан Франции, будут привлечены к ответственности, добавил министр экономики и финансов.

Напомним, правоохранительные органы Франции считают, что компания «Lafarge» перечислила боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько сотен тысяч долларов, чтобы сохранить свой завод Jalabiya, расположенный на северо-востоке Сирии.

Jalabiya является одним из самых крупных цементных заводов на Ближнем Востоке. Французская компания «Lafarge» стала мировым лидером в области производства цемента после слияния со швейцарской компанией «Holcim».

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