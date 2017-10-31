США вновь усилили санкции против Ирана

Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Власти США расширили санкции в отношении Исламской Республики Иран. Такие данные следуют из документов министерства финансов США, опубликованных сегодня, 31 октября, на официальном сайте ведомства.

Согласно опубликованным данным, санкции введены в отношении 41 физического лица и компаний, включая военно-воздушное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В документе уточняется, что данные санкции введены в рамках «работы США по противодействию распространению оружия массового поражения».

Напомним, санкции США против Ирана в той или иной форме существуют с 1950-х годов — с момента англо-американского бойкота в ответ на национализацию правительством Мохаммада Моссадека«Англо-иранской нефтяной компании».

Санкции были радикально усилены в 1970-х годах, после Исламской революции в Иране, они неоднократно «продлевались» и «укреплялись».

Президент СШАДональд Трамп, так же, как и большинство его предшественников, ведет политику ужесточения санкций в отношении Ирана. В феврале 2017 года под санкции попали 25 иранских компаний — за «спонсирование терроризма» и «участие в ядерной программе».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Белый дом на три месяца продлил срок режима снятия санкций, который все-таки предусмотрен «ядерной сделкой» с Ираном. Однако судьба самого ядерного соглашения давно ставится под сомнение президентом США.

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