Грузинская оппозиция не войдёт в конституционную комиссию

Тбилиси, , 18:58 — REGNUM Представители парламентской оппозиции, члены «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» в работе очередной конституционной комиссии участвовать не будут. Своё решение депутаты объясняют тем, что правящая партия «Грузинская мечта» всё равно принимает те решения, которые сама считает нужными, и с мнением оппонентов не считается.

«Никакого смысла участвовать в работе конституционной комиссии мы не видим, потому что этими изменениями правящая партия стремится еще раз ввести народ в заблуждение. Никаких коренных изменений в Конституцию не вносят. Главное орудие, направленное против народа, — мажоритарную систему правительство оставляет своем арсенале», — заявил член «Единого национального движения» Георгий Ботковели.

Соответствующее решение партия приняла ещё вчера, 30 октября, после того, как председатель парламента Ираклий Кобахидзе объявил о создании очередной конституционной комиссии для разработки еще одного проекты изменений в основной закон страны.

Аналогичное решение 31 октября приняли бывшие соратники Михаила Саакашвили, отделившиеся от ЕНД в конце 2016 года члены партии «Европейская Грузия».

О решении партии сообщил один из её лидеров Давид Бакрадзе. Он назвал четыре причины, по которым «Европейская Грузия» участвовать в подготовке новых изменений в Конституцию не будет.

«Первая причина состоит в том, что большинство закрыло для оппозиции двери диалога еще до начала этого диалога. Вторая причина — в конституционных изменениях неожиданно появились положение о запрете на создание избирательных блоков, а также религиозные ограничения. Третье — правительство все равно не выполняет достигнутые с общественностью соглашения. И, в четвертых, парламентское большинство, несмотря ни на что, все же приняло однопартийную конституцию», — заявил Бакрадзе.

О создании новой конституционной комиссии для разработки проекта очередных изменений в основной закон страны председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил 30 октября. Он пояснил, что в законопроекте, который разработает комиссия, будут отражены те четыре основных вопроса, по которым достигнута договорённость с Венецианской комиссией. Спикер парламента призвал все партии и неправительственный сектор подключиться к работе комиссии.

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