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Войска Ирака взяли под контроль газовое месторождение в провинции Анбар

Политика

Газовое месторождение расположено в районе города Эль-Кайм

Багдад, 31 октября 2017, 20:31 — REGNUM  Правительственные войска Ирака взяли под контроль крупное газовое месторождение в районе пограничного города Эль-Кайм, 31 октября сообщает агентство KUNA.

Иракские войска установили контроль над газовым месторождением и близлежащими объектами в западной провинции Анбар недалеко от границы с Сирией, заявил генерал-лейтенант Абдул Амир Яралла.

Военные Ирака продолжат операцию по освобождению западного района страны от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавил Яралла.

Напомним, город Эль-Кайм расположен на трассе, соединяющей Сирию и Ирак. Недалеко от Эль-Кайма расположен пограничный сирийский город Абу-Камаль — один из последних крупных оплотов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Правительственные силы Сирии и «Сирийские демократические силы», поддерживаемые США, соперничают друг с другом, чтобы установить контроль над стратегически важным городом Абу-Камаль. Освобождение Абу-Камаля позволило бы правительственным войскам Сирии получить дополнительную поддержку из Ирака.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним

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