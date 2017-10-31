Подлодка «Великий Новгород» ВМФ РФ ударила «Калибрами» по ИГ* в Сирии

Москва, , 18:24 — REGNUM Российская дизель-электрическая подводная лодка В-268 «Великий Новгород», входящая в состав боевой эскадры ВМФ России в Восточном Средиземноморье, нанесла удары крылатыми ракетами «Калибр» по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Сообщается, что сегодня из восточной части акватории Средиземного моря подводная лодка «Великий Новгород» из подводного положения нанесла залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по важным объектам боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дейр эз-Зор.

Три крылатые ракеты «Калибр» уничтожили пункты управления террористов, укрепленный район со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Абу-Кемаль.

Данные объективного контроля подтверждают уничтожение всех намеченных целей.

Также в российском военном ведомстве рассказали, что за два последних месяца подводная лодка «Великий Новгород» провела 4 залповых пуска «Калибрами» по объектам террористов в Сирии на дальности от 350 до 700 километров.