Глава МИД Украины пообещал визовый режим для граждан России

Киев, , 18:16 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 31 октября пообещал, что биометрические паспорта для въезжающих в страну граждан России может дополнить еще и визовый режим, сообщает газета «Известия».

По словам Климкина, это необходимо для того, чтобы обеспечить «дополнительный контроль за передвижением граждан России и за всем тем, что тут делают российские спецслужбы».

Глава украинского МИД признал, что действующий в настоящее время порядок не обеспечивает этого контроля, в то время как «мы должны контролировать каждый шаг, который делается с целью дестабилизировать ситуацию в Украине».

«На это и направленно то, что будет внедрено с 1 января: и биометрические данные, и заявки на поездки», — заявил Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал на Генеральной ассамблее ООН вынести на рассмотрение резолюцию под названием «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

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