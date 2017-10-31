МВД Украины: НАБУ травит министра Авакова и его семью

Киев, , 17:57 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины обвинило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в развязывании кампании по дискредитации высших должностных лиц страны. Соответствующее заявление распространила сегодня, 31 октября, пресс-служба МВД Украины.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что сотрудники НАБУ провели обыски у сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по подозрению в растрате государственных средств. По неподтверждённым данным, сын Авакова Александр был задержан и отправлен в Соломенский суд Киева для избрания меры пресечения.

После этого появилось официальное заявление МВД по этому поводу.

В министерстве внутренних дел Украины считают, что на Украине полным ходом идёт «гибридная война», направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые якобы «твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов», в частности правоохранительной системы.

В ведомстве подчеркнули, что поводом для обысков в помещениях бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы ведомства Александра Авакова стали мифические злоупотребления, якобы допущенные во время процедуры закупки каких-то тактических рюкзаков для украинских силовиков, воюющих в Донбассе. Закупка производилась ещё в 2015 году.

В МВД напомнили, что уголовное производство по данному делу началось ещё в 2015 году, но за более чем два года следствие не нашло никаких нарушений. Более того, по дангому уголовному делу состоялся суд, который в полном объеме отказал в удовлетворении иска в связи с отсутствием существенных нарушений норм права при проведении процедуры закупки этих самых тактических рюкзаков.

Кроме того, МВД Украины считает, что против министра Авакова и его семьи ведется информационная война, направленная на дискредитацию Авакова, как политика. Якобы за этими действиями стоят «внешние и внутренние» силы, заинтересованные в «реставрации старой коррумпированной системы».

«Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции», — подчеркнули в МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аваков входит в группировку бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Даже после падения правительства Яценюка Аваков смог сохранить свои позиции и остаться в должности министра внутренних дел.

В последнее время наметились противоречия между Аваковым и президентом Украины Петром Порошенко. В частности, Аваков отказался разгонять протестующих сторонников Михаила Саакашвили в правительственном квартале Киева.