Донбасс — Волкеру: Без нашего согласия никаких миротворцев здесь не будет

Донецк, , 17:55 — REGNUM В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали слова спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что вопросы по вводу миротворческого контингента ООН на территорию Донбасса не будут согласовываться с руководителями ЛНР и ДНР.

«Без нашего согласия никаких сил ООН в Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в контактной группе, где мы полноправно представлены», — говорится в их совместном заявлении.

«Во всех переговорах лидеры Донбасса участвовали как равноправные партнеры по приглашению стран «нормандской четверки». На этом основании ДНР и ЛНР и впредь будут участвовать во всех переговорах по мирному урегулированию, хочет этого Волкер или не хочет», — добавили представители ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что слова Волкера напрямую противоречат всем усилиям, которые страны «нормандского формата» прикладывают для урегулирования конфликта.

Альтернатива российскому проекту об охранной миссии на Донбассе будет фактически означать попытку оккупации миротворцами Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью украинским СМИ заявил, что вся идея минских соглашений заключается в восстановлении контроля Украины над территориями ДНР и ЛНР и проведении там выборов.

«Поэтому так называемым республикам здесь не место», — сказал Волкер, подчеркнув, что миротворческая миссия должна размещаться на границе России и Украины.

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