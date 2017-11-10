Харьков объявил о своем подчинении российскому правительству

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 28 октября за подписью В. И. Ленина опубликован декрет Совнаркома:

«Вся власть отныне принадлежит советам. Комиссары Временного правительства отстраняются. Председатели советов сносятся непосредственно с Революционным правительством».

Наркомтруда Шляпников опубликовал сообщение об организации коллегии при наркоме с представителями профессиональных и иных рабочих союзов.

СНК изданы декреты о жилищном моратории и об организации рабочей милиции. Военным властям предложено снабдить милицию оружием.

Бывший управляющий военным министерством генерал Маниковский освобожден из-под ареста и дал согласие взять на себя техническую работу по военному ведомству под контролем Крыленко.

ВРК в обращении «Ко всему населению» объявляет:

«Керенский, низложенный народом, отказывается подчиниться решению Всероссийского съезда советов… Мы заявляем во всеобщее сведение: если казаки не арестуют обманувшего их Керенского и будут двигаться на Петроград, то войска революции всей силой своего оружия выступят на защиту драгоценных завоеваний революции — мира и земли…»

Комитет спасения родины и революции постановил вступить в переговоры с Временным правительством, Временным советом республики и ЦК социалистических партий, представленных в Комитете спасения, по вопросу об организации демократической власти, в задачи которой вошла бы «ликвидация большевистской авантюры».

Между казаками отряда Керенского — Краснова и частями петроградского гарнизона, стоящими на стороне ВРК, ведутся переговоры о мирном прекращении борьбы. Керенский предложил Краснову немедленно начать наступление на Царское Село. Около 12 часов ночи Царское Село было занято казачьими отрядами. Советские войска отступили для занятия лучших позиций, сделав вместе с тем еще одну попытку избежать кровопролития.

В 9 ч. 25 мин. Керенский (из Гатчины) телеграфно предложил Комитету спасения (Петроград) «никаких предложений и распоряжений, исходящих от лиц, именующих себя народными комиссарами или комиссарами ВРК, не исполнять, ни в какие сношения с ними не вступать и в правительственные учреждения не допускать». Одновременно в телеграмме «всем, всем…» Керенский извещает, что «большевизм распадается, изолирован и, как организованной силы, его нет уже и в Петрограде».

Генерал Дидерихс, которому Духониным было поручено подавление большевистского восстания, приказал отправить в Царское Село и Витебск «исключительно лишь вполне надежные части».

Вечером казачьи отряды Керенского — Краснова арестовали Гатчинский Совет.

Состоялось заседание МВРК. Левые с.-р. и Викжель предложили вступить в переговоры с Комитетом общественной безопасности (КОБ) на предлагаемых последним условиях, а именно: советы остаются, переговоры ведутся с ВРК, который должен быть распущен и предан суду; эти условия ультимативны; отклонение их повлечет активное наступление против войск Совета. МВРК категорически отказался вступить в переговоры на таких условиях.

На заседании МВРК обсуждался вопрос о перенесении центра тяжести борьбы в районы и о дальнейших военных действиях. Члены МВРК Аросев, Голенко, Усиевич и Муралов высказываются за решительный переход в немедленное наступление по всей линии фронта, в том числе и на Кремль, не останавливаясь — в случае необходимости — перед разрушением Кремля (Голенко), думы и других зданий, где сконцентрированы юнкера и казаки; в то же время необходимо развить партизанскую борьбу в районах. Члены МВРК Ярославский, Смирнов, Розенгольц высказываются против перехода в наступление ввиду недостаточности сил па стороне МВРК.

Принято решение установить тесную связь с районами, обеспечив себе базу в одном из них; начать наступательные действия в центре и партизанскую войну в районах. Принят ряд мер на случай приведения в исполнение Рябцевым своего ультиматума.

МВРК постановил включить в свой состав с правом совещательного голоса представителей девяти профсоюзов. От левых с.-р. в состав МВРК включен Саблин.

В ночь на 28 октября МВРК потерял Кремль, где обманным путем был разоружен 56-й полк, здания главного почтамта, телеграфа, телефона; посты МВРК были захвачены в плен. Силами МВРК заняты помещения всех комиссариатов, почтовых отделений и телефонной станции в Замоскворецком районе.

Объявленная в ночь на 28-е забастовка протекает успешно. Работают лишь рабочие электрической станции, канализации, водопровода, лечебные учреждения, ж.-д. узел, пожарные и милиция (по распоряжению МВРК).

Командующий войсками Московского военного округа полковник Рябцев запретил всякие собрания и выход на улицу без пропусков. Рябцев предупреждает, что в ответ на выстрелы из домов «последует немедленный пулеметный и артиллерийский обстрел их». В этом же приказе, сообщая о занятии Кремля, Рябцев заявляет, что «главное сопротивление сломлено».

По приблизительным подсчетам (данные члена МВРК Игнатова), силы войск на стороне КОБ составляли: юнкера военных училищ, все школы прапорщиков, офицерский состав, студенты, — в общем около 15 тысяч человек, хорошо вооруженных и дисциплинированных, плюс несколько броневиков и небольшое число орудий. В это число не входят побочные вооруженные буржуазные отряды.

На стороне МВРК — все пехотные полки (не в полном составе), первая запасная артиллерийская бригада, самокатный батальон, команда двинцев. К концу борьбы прибыли подкрепления из Владимира, Костромы, Серпухова и др. мест. Всего активно действовавших и вооруженных на стороне МВРК было не менее 10 тыс. солдат и до 5 тыс. вооруженных рабочих. В снарядах ощущался острый недостаток.

На собрании ротных и полковых комитетов Московского гарнизона избрана «десятка» для руководства гарнизоном, во главе с Будзинским и Саввой Степняком (большевики). «Десятка» работает под руководством МВРК. На собрании была принята резолюция не признавать распоряжений штаба военного округа и КОБ. Перешедший на сторону КОБ Совет солдатских депутатов, имеющий правосоциалистическое большинство, постановлено распустить и назначить новые выборы.

Викжель постановил не принимать активного участия в борьбе между социалистическими партиями и сохранять нейтралитет, так как, во-первых, ж.-д. союз включает в себя представителей всевозможных политических партий и течений и, во-вторых, только при условии нейтральности железные дороги могут выполнить задачи транспорта. Викжель предлагает всем своим организациям: препятствовать передвижению войск на помощь обеим сторонам.

В Твери Совет признал власть СНК и обещал ему свою поддержку. Ревком в новом, пробольшевистском составе объявлен «временным верховным органом революционной власти города».

В Тамбовской губернии начался массовый разгром крестьянами помещичьих имений, увод скота, вывоз хлеба, инвентаря и т. д., продолжавшийся два месяца. Разгромлены также многие заводы, расположенные в деревнях.

В Воронеже созванное по инициативе большевиков общее собрание железнодорожных рабочих постановило отозвать из Совета и других органов всех меньшевиков и с.-р. и заменить их представителями революционных партий. Тут же три с.-р., члены Совета, были переизбраны; прошли большевики. Городская дума, в отсутствие гласных большевиков, постановила создать «Особый комитет безопасности», которому поручено общее руководство по охране города.

Отряды Красной гвардии в Нижнем Новгороде заняли телеграф, типографии кадетских газет и арестовали начальника гарнизона (с.-р.). В ночь организован ВРК из представителей губернского комитета РСДРП (б), гарнизона, профсоюзов и ф.-з. комитетов.

Думой Казани выделен «Комитет для борьбы с большевиками» с участием с.-р., меньшевиков и др. Через несколько дней из Комитета ушли «бундовцы», заявившие, что не желают «вместе с черносотенцами из комитета идти против Советов».

В Саратове в 3 часа дня войска Совета окружили думу; последняя заявила о своем желании вступить в переговоры. В итоге ею были приняты все условия Совета. Через несколько часов после подписания соглашения думские отряды открыли огонь по советским войскам, вызвав этим бой в течение суток. В результате боя думские отряды были разбиты.

В Иркутске правоэсеровская городская дума постановила организовать «Комитет защиты революции» для борьбы с советской властью. В состав комитета должны войти правые с.-р. и меньшевики. Иркутская организация с.-р. предложила своим членам не уходить с служебных постов и не сдавать их представителям Советов.

В Ачинске, Омске, Красноярске, Чите и т.д. приходят к власти Советы.

Днем юнкерские, казачьи и офицерские части Киева стали занимать подступы к дворцу, где помещался ВРК. Отряд Красной гвардии покинул дворец. Остались во дворце: ВРК, партийный комитет большевиков, 200 солдат при двух пулеметах и комитет правых с.-р. (как выяснилось позднее, в целях посреднических функций).

Вечером в ВРК явилась делегация Украинской рады, думы, меньшевиков, с.-р., бундовцев и предложила сдать оружие и дворец, после чего находящиеся во дворце будут освобождены. По предложению Пятакова, большевистский партийный комитет, из стратегических соображений, это предложение принял. Оружие было сдано, однако освобождения не последовало. Ворвавшиеся казаки уже обсуждали способ казни Пятакова. Вмешательство помощника комиссара Юго-Западного фронта Григорьева это предотвратило; по его распоряжению 14 человек членов и эмиссаров ВРК были арестованы и отправлены в штаб округа, где под угрозой самосуда находились три дня. Вечером дума избрала комиссию для расследования обстоятельств ареста Пятакова и др.

Председатель исполкома Совета Харькова Кин после переговоров по телефону (из кабинета комиссара Временного правительства) с Московским советом заявил комиссару: «Вашей власти больше нет. С этой минуты объявляю власть Советов, а вы можете идти на все четыре стороны». В 10 часов утра был созван исполком, избравший ВРК под председательством большевика Сергеева (Артема), в чьи руки перешла военная власть.

Объединенное заседание Одесских советов заявило, что будет поддерживать самоопределение наций Украины, поскольку последние «будут руководствоваться лозунгом «Вся власть советам». Постановлено создать в Одессе областной ревком Херсонщины. В его состав вошли: представители советов, Румчерода, социалистических партий и украинской войсковой рады.

Городская дума Екатеринодара (правые социалисты, кадеты и домовладельцы) в отсутствие большевиков приняла резолюцию, призывающую к восстановлению власти Временного правительства и к всемерной борьбе с большевиками.

В результате длительной агитационной работы большевиков представители 36 частей Тифлисского гарнизона, помимо Совета солдатских депутатов, избрали «делегатское собрание» и временную организационную (исполнительную) комиссию. Президиум Тифлисского совета (правосоциалистический) отказал делегатскому собранию в его просьбе провести официальным путем намеченные им задачи. Вследствие этого делегатское собрание приступило к проведению своего плана явочным порядком.

В Ташкенте солдаты 1-го Сибирского полка (к казармам которого подошли казаки в целях его разоружения) вооружили рабочих Среднеазиатских ж.-д. мастерских. В мастерских избран ревком. На улицах — баррикады. В городе — забастовка, которой руководит стачечный комитет. В течение всего дня на всей территории Ташкента происходила энергичная борьба между рабочими и стоящими на стороне Совета войсками и юнкерско-казачьими отрядами Коровиченко. К ночи борьба затихла с перевесом на стороне революционных войск.

Начальник сухопутных войск в Ревеле Гендрихсон, командир крепости Изместьев, начальник охраны приморского фронта Жерве и др. выразили готовность «служить новой власти». ВРК назначены к ним комиссары.

Соединенное заседание членов фракции левых эсеров ВЦИК и находящегося в их руках президиума ЦК партии эсеров настаивает на создании правительства «из представителей всех революционных социалистических партий». На этом же заседании постановлено предложить всем членам партии, входящим в состав Петроградского совета, немедленно вернуться в Совет. Неподчиняющиеся будут исключены из партии. Далее сообщается, что петроградская организация эсеров участвует в ВРК и охране Петрограда от сил контрреволюции. «Знамя труда» объявляется органом партии эсеров и фракции левых с.-р. ВЦИК 2-го созыва.

Комментируя уход меньшевиков и правых с.-р. со II Съезда советов и отказ левых с.-р. войти в правительство, «Правда» пишет:

«Дело не в коалиции партий, а в коалиции низов. Эта революционная коалиция уже составилась… Мир, хлеб и земля — вот общие требования, за которые борется революция рабочих, крестьян и солдат».

Состоялось заседание ЦК РСДРП (б), на котором приняты следующие решения о конструировании правительства:

«1. ЦК признает необходимым расширение базы правительства и возможность изменения его состава (единогласно);

2. правительство создается ВЦИКом и перед ним ответственно;

3. правительство должно подтвердить декреты Съезда советов о земле и мире;

4. при выдвижении состава правительства допускается взаимный отвод партийных кандидатур (5 — за; 1 — против; 3 — возд.);

5. ВЦИК должен быть пополнен представителями партий, ушедших со II Съезда советов, в пропорциональном количестве;

6. во ВЦИК должны быть введены представители железнодорожников, почтово-телеграфного союза и других подобных организаций».

Поименное голосование предложения: «мы не делаем ультиматума из вхождения в правительство всех советских партий до н. с. включительно» — дало следующие результаты: за — Каменев, Милютин, Рыков, Сокольников; против — Иоффе, Дзержинский, Винтер, Коллонтай, Свердлов, Бубнов, Урицкий. На совещание при Викжеле в качестве представителей ЦК делегируются Каменев и Сокольников.