Росприроднадзор по Ярославской области поглощает костромских коллег

Ярославль, , 17:37 — REGNUM Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской и Костромской областей начали процедуру слияния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Росприроднадзоре по Костромской области

До 23 января 2018 года ведомства должны подать в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области документы, связанные с завершением реорганизации Управлений и регистрации Межрайонного управления.

«Да, по всей России сейчас происходят объедения нескольких управлений в одно. Знаю, что помимо наших регионов, объединят Ивановское и Владимирские управления. Главный офис нового управления будет находится в Ярославле. Ярославскому Управлению и поручено комплектование кадров и решение всех вопросов по объединению. Сейчас в нашей организации работает 28 человек. Сохранится ли их численность после объединения, не знаю», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Костромской области Владимир Буча.

Руководство ярославского Росприроднадзора пока недоступно для комментариев.