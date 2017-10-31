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Росприроднадзор по Ярославской области поглощает костромских коллег

Политика

Два региональных управления будут объединены

Росприроднадзор по Ярославской области поглощает костромских коллег
Иллюстрация: Алексей Яковлев
Природа

Ярославль, 31 октября 2017, 17:37 — REGNUM  Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской и Костромской областей начали процедуру слияния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Росприроднадзоре по Костромской области

До 23 января 2018 года ведомства должны подать в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области документы, связанные с завершением реорганизации Управлений и регистрации Межрайонного управления.

«Да, по всей России сейчас происходят объедения нескольких управлений в одно. Знаю, что помимо наших регионов, объединят Ивановское и Владимирские управления. Главный офис нового управления будет находится в Ярославле. Ярославскому Управлению и поручено комплектование кадров и решение всех вопросов по объединению. Сейчас в нашей организации работает 28 человек. Сохранится ли их численность после объединения, не знаю», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Костромской области Владимир Буча.

Руководство ярославского Росприроднадзора пока недоступно для комментариев.

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