Журналист Шевченко вступился за блогеров, призывавших расстрелять Путина

Москва, , 17:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин пока не давал никаких поручений разобраться в ситуации, связанной с участием представителей силовых подразделений в конфликте между банкиром Олегом Тиньковым и блогерами Nemagia, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Оно (поручение) еще не адресовано», — сказал Песков сегодня, 31 октября, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он пояснил, что «президент назвал безобразием сказанное во время заседания, но президент при этом подчеркнул, что не знаком с этим случаем, не знает, о чем там идет речь, поэтому президент не мог никак квалифицировать суть того, что произошло».

Соответствующие разъяснения Кремля прозвучали после того, как адвокат Александр Зинуров, представляющий интересы ведущих канал Nemagia в YouTube Михаила Печерского и Алексея Псковитина, поспешил расценить высказывание Владимира Путина как однозначную поддержку своих подопечных. «Конечно, всегда приятно, когда твое мнение сходится с мнением других высококлассных юристов. Владимир Владимирович — помимо того, что наш президент и глава государства, еще и большой специалист в области права», — заявлял Зинуров в комментарии для РБК.

Напомним, что накануне на встрече президента РФ с членами совета по правам человека журналист Максим Шевченко заявил буквально следующее: «Сегодня бешеными темпами развивается YouTube и интернет, и блогосфера — это проявление карнавальной свободной культуры критики, высмеивания, в том числе власть имущих, богатых, которые традиционны для русского народа. Недавно был такой вопиющий случай, когда ребята из Кемерово, очень популярные в интернете, высмеяли одного олигарха из Москвы. В Кемерово прилетела опергруппа, которая вломилась к ним в дом и забрала их технику. Хотя, казалось бы, если это какой-то гражданский иск, кто-то недоволен, то на месте как правило проводится опрос, посылается какое-то поручение. Хотелось бы, чтоб такие вопиющие случаи, как вот было сейчас в Кемерово, мы получили какую-то должную оценку и свобода людей высказываться, вышучивать, критиковать, смеяться и быть гражданами России в полной мере, как им это предоставляет Конституция, была бы гарантирована».

«Это вообще безобразие. Если там частные дела какие-то, опергруппа приехала, значит, правоохранительные органы ещё обслуживают олигархов каких-то? Надо просто с этим разобраться, поскольку я не знаю сути дела. Мы посмотрим обязательно», — сказал в ответ Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеообзор о банке «Тинькофф» и его сооснователе был опубликован на YouTube-канале Nemagia в начале августа. Авторы обвинили Олега Тинькова в том, что он не платит зарплату сотрудникам.

Предприниматель обратился в полицию, написав заявление о клевете, по которому было возбуждено уголовное дело. Сам видеоролик в сентябре был заблокирован.

22 сентября Олег Тиньков выпустил видеообращение, в котором пообещал отозвать иск, если авторы блога принесут извинения. Через несколько дней официальный представитель бизнесмена сообщил журналистам, что Олег Тиньков отозвал иски.

Блогеры из «Немагии» известны не только и не столько конфликтом с Олегом Тиньковым. На их канале регулярно публикуются разоблачительные и сатирические ролики о различных представителях российской элиты. Объектом издевательств блогеров становился к примеру пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и члены его семьи, политик Ирина Яровая, режиссер Никита Михалков и другие. А в одном из своих роликов «Немагия» приговорила к «расстрелу» некоего «Путина В.В. из чекистов».