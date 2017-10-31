Геи и 90-е раскололи предвыборный штаб Ксении Собчак

Москва, , 17:07 — REGNUM Предвыборный штаб телеведущий Ксении Собчак, который только-только успел сформироваться, тут же раскололся — сегодня, 31 октября, стало известно, что из команды Собчак ушел главный политтехнолог Алексей Ситников и увел всю свою команду — почти две трети работников штаба.

Сам Ситников дал журналистам некоторые пояснения о причинах своего ухода и сказал, что это «рабочий момент», а также провел аналогию с болезнью.

«Знаете, бывает так: люди собираются в поездку, а человек говорит: я простудился, не поеду. И это нормально. Это лучше, чем если бы он всю дорогу ныл: мол, зачем я с вами поехал, я же так плохо себя чувствую», — пояснил Ситиников.

По данным ряда СМИ, раскол штаба на самом деле произошел из-за вопрос об отношении к сексуальным меньшинствам и реабилитации 90-х годов. В штабе не было единства по вопросу стоит ли заниматься защитой прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и делать это одним из пунктов предвыборной программы. Кроме того, ряд членов штаба настаивали на необходимости признать 90-е годы благими для России.

Была достигнута промежуточная договорённость о том, что окончательное решение по этим спорным вопросам будет достигнуто в ноябре на общем голосовании внутри команды.

Однако Ситиников и его люди не стали дожидаться «голосования» и покинули штаб.

Начальник предвыборного штаба Собчак политтехнолог Игорь Малашенко подтвердил информацию об уходе Ситникова и его людей, но заверил, что никакого раскола в штабе нет.