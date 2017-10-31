Google не выявил нарушений политики YouTube российскими СМИ

Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Американская компания Google в ходе проведённого внутреннего расследования не нашла доказательств нарушения телеканалом RT и другими финансируемыми государством российскими СМИ политики сервиса YouTube. Соответствующее заявление опубликовано в официальном блоге компании.

«От некоторых поступали запросы относительно использования YouTube телеканалом RT, финансируемом российским правительством. Наше расследование не выявило доказательств манипуляции нашей платформой или нарушения политики сервиса. RT ‑ и другие финансируемые государством медиа — продолжают соответствовать нашим стандартным правилам», — говорится в сообщении.

Данную информацию уже прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что «обвинения в адрес России выдвигались с тем, чтобы Google подтвердила или опровергла данную информацию, и компания её опровергла».

Глава МИД добавил, что в двух аккаунтах телеканала RT было размещено несколько рекламных объявлений, и ни в одном из них «не было обнаружено ничего, что говорило бы о нацеленности этих материалов на какую-то политическую или географическую группу с какими-то нелегитимными целями».

Лавров также добавил, что за указанные объявления было заплачено в общей сложности менее $5 тысяч. «Страшная сумма для американской президентской кампании», — отметил он с иронией.

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