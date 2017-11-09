Регионы России разделились по вопросу о новом правительстве

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 27 октября в 5 часов утра закрылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Начало функционировать «Временное рабочее и крестьянское правительство — Совет народных комиссаров» (СНК).

СНК издал декреты: 1) о производстве выборов в Учредительное собрание в назначенный срок, т. е. 12 ноября; 2) о расширении прав городских самоуправлений в деле заготовок и распределения продовольственных продуктов; 3) о печати. Согласно последнему декрету «стеснение печати допустимо только в пределах абсолютно необходимых».

«Закрытию подлежат органы прессы: 1) призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению рабоче-крестьянскому правительству; 2) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов; 3) призывающие к деяниям, явно преступным, т. е. уголовно-наказуемым. Запрещение производится непосредственно СНК…

Декрет носит временный характер и… будет отменен особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни».

Левые с.-р. отклонили предложение большевиков о вступлении в СНК и настаивают на «союзе всех сил революционной демократии».

По поводу отказа разных групп войти в правительство «Правда» пишет:

«Они хотят, чтобы мы одни взяли власть, чтобы мы одни справились с страшными затруднениями, вставшими перед страной. Эсеро-меньшевистский блок выступает ныне как одно из препятствий в деле осуществления революционно-пролетарской программы…

Что же — мы берем власть одни, опираясь на голос страны и в расчете на дружную помощь европейского пролетариата, но, взяв власть, мы применим к врагам революции и к ее саботерам железную рукавицу. Они грезили о диктатуре Корнилова, о восстановленном им порядке. Мы им дадим диктатуру пролетариата и революционный порядок…»

В «Известиях ВЦИК» опубликовано обращение ВРК «К тылу и фронту»:

«В Петрограде — власть Военно-революционного комитета Петроградского совета. Единодушно восставшие солдаты и рабочие победили без всякого кровопролития. Правительство Керенского низложено. Комитет обращается с призывом к фронту и тылу не поддаваться провокации, а поддерживать Петроградский совет и новую революционную власть, которая немедленно предложит справедливый мир, передаст землю крестьянам, созовет Учредительное собрание. Власть на местах переходит в руки советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

В 7 часов вечера под председательством Каменева открылось первое заседание ВЦИК 2-го созыва. В нем большевиков — 62 (кандидатов — 31), левых с.-р. —29 (кандидатов — 5), с.-д.-интернационалистов — 6, украинских социалистов — 3, с.-р.-максималистов — 1.

Наркомзем Милютин заявляет о срочном созыве им чрезвычайного съезда Советов крестьянских депутатов. Левые с.-р. предлагают договориться по этому вопросу с левой частью исполнительного комитета Советов крестьянских депутатов. Избирается комиссия по созыву съезда в составе трех левых с.-р. и двух большевиков. Принимается обращение «Всем советам, всем рабочим, солдатам и крестьянам», в котором ВЦИК, объявляя о принятии на себя всей власти, предлагает не исполнять постановлений организаций и лиц, действующих от имени ЦИК 1-го созыва.

Петроградский Совет и ЦС ф.-з. комитетов в воззвании ко всем рабочим Петрограда объявляют, что

«на этих же днях будут изданы новые законы по рабочему вопросу, в том числе — одним из самых первых — закон о рабочем контроле над производством и об урегулировании промышленности. Забастовки и выступления рабочих нам только вредят».

Ленин имел разговор по прямому проводу с председателем военного отдела Финляндского областного комитета Михайловым и товарищем председателя «Центробалта» Измайловым (Гельсингфорс) о размерах военной помощи, которую смогут оказать финляндские войска и Балтийский флот Совнаркому в борьбе против Керенского.

Отряд войск Керенского на рассвете подошел к Гатчине и в 3 часа дня после боя занял город. Генерал Краснов назначен Керенским (в Гатчине) командующим всеми вооруженными силами Петроградского района.

Керенским посланы телеграммы на фронт с требованием прислать пехоту, по его расчетам, к вечеру 27 октября должны были появиться первые отряды; было решено с утра 28-го начать наступление на Царское Село. В ответ на эту телеграмму генерал Духонин сообщил, что он вместе с армейскими комитетами и комиссарами организует дальнейшее усиление помощи Керенскому.

В Гатчине Керенским издан приказ, в котором он предлагает «всем частям Петроградского военного округа, по неразумению и заблуждению примкнувшим к шайке изменников родины и революции, вернуться, не медля ни часу, к исполнению своего долга».

Краснов издал приказ, в котором объявляет, что «Временное правительство не свергнуто, но насильственным путем удалено из своего помещения и собирается при великой армии с фронта». Краснов приглашает солдат Петрограда прислать к нему делегатов, «чтоб выяснить: кто изменник Родине и кто — нет».

В помещении городской думы состоялось заседание организаций, входящих в «Комитет спасения родины и революции». С большой речью, посвященной задачам Комитета спасения, выступил Скобелев (меньшевик):

«Власть советов — это не есть власть демократии, а диктатура, и при том диктатура не пролетариата, а диктатура против пролетариата… Концентрируя вокруг себя все силы революционной демократии, Комитет спасения должен создать демократическую власть, которая бы обеспечила своевременный созыв хозяина земли русской — Учредительного собрания… Для того чтобы восстановить единую власть, необходимо снова поднять авторитет революции… Мы верим, что в армии достаточно сознательных элементов, чтобы покончить с захватным экспериментом в Петрограде…»

На этом же заседании Вайнштейн (м-к) сообщил о предстоящей работе ЦИК 1-го созыва. Его работа продолжалась еще два месяца на полулегальном положении.

Временный совет республики в специальном воззвании «всем, всем…» призывает к свержению новой власти. До возобновления своих работ Совет призывает к объединению вокруг Всероссийского и местных комитетов спасения, «организующих низложение власти большевиков».

ЦК партии народной свободы опубликовал воззвание, заканчивающееся призывом «не признавать власти насильников, не подчиняться их распоряжениям».

Исполнительный комитет Советов крестьянских депутатов в воззвании «Ко всем крестьянам» «считает своим священным долгом… заявить, что он не признает новой большевистской».

ЦК партии эсеров принял решение об исключении из партии за «грубое нарушение партийной дисциплины» тех членов партии, «которые приняли участие в большевистской авантюре и не ушли со II Съезда советов». Это решение фактически выделило левых эсеров в самостоятельную организацию.

Фракция меньшевиков-интернационалистов II Съезда советов опубликовала заявление о том, что переворот, произведенный партией большевиков, сделал невозможным желание фракции отстоять на съезде Советов «целость советской организации». Фракция требует прекращения гражданской войны и создания единой общедемократической власти.

Во фракции меньшевиков-оборонцев обнаружились два течения: одни предлагают оставаться в Петрограде и вести работу по созданию власти, другие — настаивают на отъезде на фронт и перенесении туда работ по организации власти.

ЦК РСДРП (объединенцев) считает необходимым создание однородно-демократической власти, но без участия большевиков, «в отношении которых принять позицию беспощадной борьбы».

ЦК Почтово-телеграфного союза, угрожая забастовкой, потребовал удаления комиссаров ВРК из почтово-телеграфных учреждений и прекращения арестов членов союза.

Центрофлотом разосланы телеграммы о том, что он ВРК не подчиняется. В 6 часов вечера Центрофлот, как не выражающий воли массы моряков, был распущен морским ВРК.

Собрание уполномоченных от рабочих типографий приняло резолюцию протеста против «гонений ВРК на печать». Собрание заявляет, что рабочие печатного дела «отказываются содействовать ВРК… и протестуют против всякого предложения компенсировать безработицу материальной помощью».

Народный комиссар иностранных дел Троцкий потребовал у служащих министерства перевода на все иностранные языки декрета II Съезда советов о мире. Выслушав его, все служащие, в том числе и низшие, ушли, отказавшись выполнить приказание.

Правление Всероссийского союза служащих кредитных учреждений не разрешило Менжинскому (наркомфин) и Подвойскому (ВРК) принять участие в заседании правления союза. Им было заявлено, что чеки на зарплату рабочим будут оплачиваться, «что же касается соображений общегосударственного характера, то в этом отношении для правления окажутся авторитетными лишь директивы Всероссийского комитета спасения родины и революции».

Всероссийский Исполком профсоюза железнодорожников (Викжель) информировал Военно-революционный комитет и Комитет спасения о своей позиции: создание правительства из «представителей главнейших социалистических партий». Викжель взял на себя управление министерством путей сообщения.

Арестованные в октябрьские дни министры-социалисты находятся под домашним арестом.

Фракция меньшевиков Московского Временного Ревкомитета (МВРК) потребовала, чтобы все его решения принимались единогласно, после совместного обсуждения; прекращения захвата Кремля и арсенала; организации комитета с представителями всех демократических организаций. Требования были отвергнуты, и меньшевики покинули МВРК. В составе МВРК было 4 большевика (и 4 кандидата), 2 меньшевика, 1 объединенец (и 2 кандидата).

Командующий войсками Московского военного округа полковник Рябцев объявил Москву и Московский округ на военном положении. В 6 часов вечера он, в согласии с Комитетом общественной безопасности, предъявил МВРК ультиматум — через 15 минут распустить МВРК. В случае неполучения ответа в срок по зданию Совета будет открыта артиллерийская стрельба.

МВРК предложил Комитету соглашение на следующих условиях: в Москве должен организоваться революционно-демократический комитет из представителей Советов, городской думы, земского самоуправления, союза железнодорожников, штаба, общественных, профессиональных и демократических организаций. Созданный таким образом орган должен быть единственным и высшим органом власти Москвы; состав его утверждается пленумом Совета. Соглашение между сторонами не достигнуто.

В ответ на ультиматум Рябцева ночью МВРК было принято решение объявить всеобщую забастовку. Обращение о забастовке было подписано МВРК, Центральным советом профсоюзов, Центральным комитетом городских рабочих и служащих, ЦК большевиков, организацией с.-д. латышей и поляков. Гарнизону отдан приказ быть в боевой готовности.

«Штаб, во главе с Рябцевым, переходит в наступление. На митингах выяснить массам это положение… и призвать их перейти к самочинным выступлениям, под руководством районных центров, по пути осуществления фактической власти советов в районах».

В регионах создаются ВРК, верные СНК. В поддержку Керенского высказалось губернское земское собрание в Вятке, гордума в Туле (просуществовала еще 5 дней); комитет спасения создан в Тамбове. Идет борьба сторонников СНК и Комитета общественной безопасности в Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове.

Почтово-телеграфные служащие в Иваново-Вознесенске, Самаре, Екатеринбурге объявили стачку в знак протеста против СНК. Гордума в Уфе подстрекает служащих к саботажу.

Украинская центральная рада приняла, по предложению «Бунда», резолюцию, осуждающую переход власти в руки советов. После этого большевики покинули заседание и вышли из состава Малой рады и краевого Комитета спасения революции, в который (комитет) они вошли 23 октября.

Избранный Советом ВРК (во главе с Пятаковым) избрал помещение бывшего Большого царского дворца своей военной базой. Представители ВРК были посланы во все воинские части для агитации среди гарнизона, а также к печатникам, чтобы при их содействии подчинить печать контролю ВРК.

Объединенный пленум Одесского Совета и Румчерода большинством 265 против 45 принял резолюцию большевиков о переходе власти в руки власти советов. Однако значительная часть гарнизона выразила солидарность с позицией Румчерода, высказавшегося против октябрьского восстания. Местная украинская войсковая рада опротестовала намерения ВРК объявить себя областным органом, признав, что эти права принадлежат Румчероду. Последний заявил, что его орган «Голос Революции» не подлежит цензуре ВРК.

Исполнительный комитет Симферопольского Совета считает захват власти в Петрограде «безумной преступной авантюрой». В то же время Совет постановляет: «воздержаться от поддержки Временного правительства».

Фронтовой комитет (эсеровско-меньшевистский) и штаб Западного фронта обманным путем вызвали в Минск воинские части и казаков, верных Временному правительству, и приготовились к вооруженной схватке с революционными частями. Минский Совет и ВРК, учитывая незначительность своих сил, приняли предложение о вступлении в переговоры с фронтовым комитетом. В результате принято компромиссное решение: не поддерживать СНК, но и не выступать против него. В то же время представители большевиков разъехались по фронту и области для агитации и собирания сил.

В Тифлисском Совете принимается резолюция меньшевиков, осуждающая как захват власти большевиками, так и возможность подавления его силой оружия. Выдвигается требование «создания демократической власти без цензовых элементов». В Баку, с небольшим перевесом, принято аналогичное решение.

В Ташкенте Совет берет власть в свои руки. Представитель Временного правительства генеральный комиссар Туркестанского края и командующий войсками округа генерал Коровиченко принимает ряд решительных мер против нарастающего революционного движения.

Казаки и юнкера нападают на здание Ташкентского совета, арестовывают пять его депутатов, занимают железнодорожный телеграф, разоружают и отправляют в крепость 1-й Сибирский полк и предлагают казачьему Оренбургскому полку примкнуть к ним и помочь разоружить 1-й полк. Юнкера арестовывают двух левых членов Краевого совета. После этого Краевой совет выносит постановление об объявлении забастовки, о создании ревкома и предлагает солдатам оставаться в казармах.

Атаман Дутов объявил Оренбургское войсковое казачье правительств «единственной властью на всей территории Оренбургского казачьего войска». Генерал Каледин, от имени Донского войскового правительства, телеграфно пригласил Временное правительство и членов Совета Российской республики прибыть в Новочеркасск для организации борьбы с большевиками.