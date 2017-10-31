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Они обеспокоены: президенты Грузии и Эстонии подписали декларацию

Политика

В документе выражается «обеспокоенность незаконными действиями России» в Абхазии и Южной Осетии

Тбилиси, 31 октября 2017, 16:52 — REGNUM  Президенты Грузии и Эстонии Георгий Маргвелашвили и Керсти Кальюлайд подписали совместную декларацию. По информации пресс-службы президента Грузии, документ был подписан 31 октября в рамках первого государственного визита главы Эстонии в Тбилиси.

В декларации выражена поддержка европейских и евроатлантических устремлений Грузии, подтверждено желание содействия дальнейшему развитию сотрудничества в различных направлениях, особенно в сферах экономики, торговли и инвестиций.

Соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС названо тем «основным краеугольным камнем, который открывает путь к прогрессивному развитию взаимоотношений в будущем».

«Признавая достигнутый Грузией значительный прогресс, президенты подчеркнули важность продолжения процесса реформ. Сегодня Эстония подает пример Грузии, которая стоит на пути трансформации во многих сферах», — говорится в декларации.

Обе стороны подтвердили уважение общепризнанным фундаментальным принципам международного права, таким, как нерушимость границ и уважение суверенитета и территориальной целостности, и осудили «незаконные действия России» в Абхазии и Южной Осетии.

«Эстония продолжает поддержку решения конфликтов в Грузии мирным путем и подчеркивает значение достижения прогресса в Женевских международных переговорах», — сказано в документе.

Президент Эстонии вместе с правительственной делегацией прибыла в Тбилиси с первым государственным визитом 31 октября.

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