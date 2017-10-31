Лавров: Обвинения против Манафорта и Гейтса — истерия

Москва, , 16:50 — REGNUM Обвинения, предъявленные бывшему руководителю предвыборного штаба президента США Полу Манафорту, являются истерией, заявил 31 октября глава МИД России Сергей Лавров на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса, передает RT.

Министр сказал, что многомесячная работа спецпрокурора США Мюллера была направлена на поиск «русского следа» в выборах президента, а в результате обвинение предъявлено Полу Манафорту и его помощнику Рику Гейтсу за связь с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

«Было бы желание, а повод найдётся всегда», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 года Пол Манафорт отправлен под домашний арест. Политику предъявлено обвинения по 12 статьям. Он обвиняется в заговоре против США, сговоре для отмывания финансов и незаконном получении десятков миллионов долларов за лоббирование интересов Украины с 2006 по 2015 год и сотрудничестве с Виктором Януковичем.

ИА REGNUM ещё десять лет назад сообщало об участии Манафорта в выборах на Украине.

17 мая 2007 года пресс-служба партии «Наша Украина» распространила заявление, в котором говорится, что бывший президент Украины Виктор Янукович поменял американских политтехнологов на россиян — «беспредельщиков».

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25 сентября 2007 года бывший вице-премьер Украины Николай Азаров удивился информации, об увольнении из штаба Партии регионов политтехнологов из США во главе с Полом Манафортом.

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29 апреля 2009 года депутат Партии регионов Борис Колесников заявил, что для предвыборной кампании партия снова планирует привлечь к сотрудничеству Пола Манафорта.

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