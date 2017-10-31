В Ярославской области приняты единые правила благоустройства

Ярославль, , 16:38 — REGNUM В Ярославской области утверждены единые правила благоустройства. Приказ об этом издал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулированию тарифов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

В 2016 году правительство Ярославской области забрало у полномочия по благоустройству у муниципалитетов, в связи с чем и были разработаны единые правила. Перед принятием проект правил прошел процедуру публичных слушаний во всех районах области. На них было предложено 195 поправок, из которых были рассмотрены и учтены 44.

Обновленный документ предусматривает ряд изменений по сравнению с действующими сейчас местными нормативными актами. Например, в Ярославле действует постановление мэрии, согласно которому стройки необходимо ограждать зелеными заборами на бетонном основании. В региональных правилах такого требования нет, достаточно, чтобы забор был глухим, сплошным и чистым.

Предпринимателей Ярославля интересовал вопрос необходимости замены ларьков на павильоны нового образца, как это предусматривают городские правила благоустройства. В департаменте ЖКХ области пояснили, что местные власти вправе устанавливать и это требование.

«Это не регулируется новыми правилами благоустройства. В них указывается, где должны быть расположены НТО, на каком расстоянии от образовательных учреждений, какой должен быть подъезд автотранспорта и т.д., но внешний вид их жестко не прописан. Каким будет внешний вид торговых объектов — определяется нормативными актами муниципальных образований. Единственное, что сейчас их все надо привести в соответствии с новыми правилами благоустройства», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулированию тарифов Ярославской области.

«Мы ждали этих правил. Непонятно был — менять старый ларек на новый, внешний вид которого Слепцов обязал делать. Ведь если правила единые для всей области, то нельзя же в Кукобое размещать на красной плитке ларьки, как это в Ярославле делают. Но раз каждый город определяет внешний вид киоска самостоятельно, то, значит, надо закупать «слепцовский» ларек», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из предпринимателей Ярославля.

Опубликованные 30 октября правила вступают в силу через десять дней.