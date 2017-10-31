Медведев: Туристам из Китая ещё больше облегчат поездки в Россию

Москва, , 16:37 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Россия в ближайшее время может облегчить визовый режим для туристов из Китайской Народной Республики. Об этом Медведев заявил сегодня, 31 октября, во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями.

Медведев напомнил, что в настоящее время граждане КНР могут посещать Российскую Федерацию без получения виз в том случае, если они находятся в составе туристических групп численностью от пяти человек, на срок до двух недель.

«В ближайшее время мы планируем рассмотреть дальнейшее расширение этой практики. В настоящий момент этот документ проходит согласование в российском правительстве о том, чтобы эти группы были еще более компактные — от трех туристов. Срок пребывания можно было бы расширить до трех недель. Процесс поиска оптимальной формы сотрудничества в этом направлении продолжается», — рассказал Медведев китайским интернет-пользователям.

При этом он подчеркнул, что такие льготы в России касаются только китайских туристов и никого больше.

За последние годы число китайских туристов в России существенно возросло. Если за 2016 год Россию посетили 1,2 млн жителей Китая, то за первые полгода 2017 года этот показатель вырос на 20%, отметил Медведев.

Кроме того, Медведев лишний раз подчеркнул, что на Дальнем Востоке России также действует облегченный визовый режим, предполагающий выдачу электронной визы для поездки на срок до 8 дней, а сама процедура займет не более 30 дней.

Один из интернет-пользователей спросил Медведева о его впечатлениях от Пекина и Китая в целом. Глава российского правительства ответил, что Китай не перестает его «в хорошем смысле удивлять — это очень быстрое, масштабное развитие по всем направлениям».

Медведев рассказал, что где бы ему не приходилось бывать в Китае за последние годы, везде он видел либо красивейшие города с яркой исторической окраской, либо огромные мегаполисы, которые появились совсем недавно.

«В любом из этих мест меня в самом лучшем смысле вдохновляли темпы развития, благоустройства, развитие транспортных артерий, строительство современных зданий и современной инфраструктуры. Всё это не может не вдохновлять», — сказал Медведев.